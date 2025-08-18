Рязанцы смогут увидеть рядом в ночном небе Луну, Юпитер и Венеру

Рязанцы смогут увидеть рядом в ночном небе Луну, Юпитер и Венеру. Об этом сообщили в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани» ВКонтакте.

Отмечается, что явление можно будет наблюдать в предстоящие три ночи. Лучшее время для просмотра — с 3 до 4 часов утра.

«У Луны будет виден пепельный свет — слабое свечение ее темной стороны. Дело в том, что ее освещает Земля, которая в лунном небе сейчас видна почти полным диском», — говорится в посте.

Фото: Ирина Позднякова.