Рязанцам рассказали, как правильно выбрать рюкзак школьникам. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на ученых пермского университета.
Неправильно подобранный рюкзак способен стать причиной серьезных проблем с позвоночником у школьников — от сутулости и сколиоза до головных болей и нарушений работы сердца.
Эксперты советуют родителям выбирать ранец с ортопедической спинкой, подходящей под рост ребенка, и следить, чтобы вес портфеля не превышал 10% от массы тела в младших классах и 15-20% — у старшеклассников.
Лямки должны быть широкими (3-5 см), а нагрудный и поясной ремни помогут равномерно распределить нагрузку.
Особое внимание стоит уделить форме рюкзака: правильным вариантом считается прямоугольный портфель, который позволяет равномерно распределять вес. Носить ранец нужно только на двух плечах — иначе у ребенка формируется сколиотическая осанка.