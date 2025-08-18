Рязанцам рассказали, как правильно выбрать рюкзак школьникам

Рязанцам рассказали, как правильно выбрать рюкзак школьникам. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на ученых пермского университета.

Неправильно подобранный рюкзак способен стать причиной серьезных проблем с позвоночником у школьников — от сутулости и сколиоза до головных болей и нарушений работы сердца.

Эксперты советуют родителям выбирать ранец с ортопедической спинкой, подходящей под рост ребенка, и следить, чтобы вес портфеля не превышал 10% от массы тела в младших классах и 15-20% — у старшеклассников.

Лямки должны быть широкими (3-5 см), а нагрудный и поясной ремни помогут равномерно распределить нагрузку.

Особое внимание стоит уделить форме рюкзака: правильным вариантом считается прямоугольный портфель, который позволяет равномерно распределять вес. Носить ранец нужно только на двух плечах — иначе у ребенка формируется сколиотическая осанка.