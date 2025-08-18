Рязань
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 672
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 576
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 838
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 430
Все публикации
Рязанцам рассказали, как правильно выбрать рюкзак школьникам
Эксперты советуют родителям выбирать ранец с ортопедической спинкой, подходящей под рост ребенка, и следить, чтобы вес портфеля не превышал 10% от массы тела в младших классах и 15-20% — у старшеклассников. Лямки должны быть широкими (3-5 см), а нагрудный и поясной ремни помогут равномерно распределить нагрузку.

Рязанцам рассказали, как правильно выбрать рюкзак школьникам. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на ученых пермского университета.

Неправильно подобранный рюкзак способен стать причиной серьезных проблем с позвоночником у школьников — от сутулости и сколиоза до головных болей и нарушений работы сердца.

Эксперты советуют родителям выбирать ранец с ортопедической спинкой, подходящей под рост ребенка, и следить, чтобы вес портфеля не превышал 10% от массы тела в младших классах и 15-20% — у старшеклассников.

Лямки должны быть широкими (3-5 см), а нагрудный и поясной ремни помогут равномерно распределить нагрузку.

Особое внимание стоит уделить форме рюкзака: правильным вариантом считается прямоугольный портфель, который позволяет равномерно распределять вес. Носить ранец нужно только на двух плечах — иначе у ребенка формируется сколиотическая осанка.