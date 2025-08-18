«РИА Новости»: ВСУ несут крупные потери в Сумской области

Отмечается, что украинские солдаты получили задание от главкома ВСУ Александра Сырского — вернуть позиции в Сумской области. По словам собеседника агентства, не считаясь с потерями, украинское командование бросило в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги российской группировка войск «Север» в Юнаковке.