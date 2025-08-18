Минпросвещения РФ назвало даты проведения каникул школьников

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации для школ с системой обучения по четвертям относительно графика каникул на 2025-2026 учебный год. Согласно рекомендациям, школьные каникулы должны проходить в следующие сроки: с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября), с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, с 28 марта по 5 апреля 2026 года, с 27 мая по 31 августа 2026 года. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что новый учебный год начнется 1 сентября и продлится до 26 мая 2026 года, при этом продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не менее семи дней.

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации для школ с системой обучения по четвертям относительно графика каникул на 2025-2026 учебный год. Соответствующая информация была размещена в официальном Telegram-канале министерства.

Согласно рекомендациям, школьные каникулы должны проходить в следующие сроки:

с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября),

с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года,

с 28 марта по 5 апреля 2026 года,

с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что новый учебный год начнется 1 сентября и продлится до 26 мая 2026 года, при этом продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не менее семи дней.