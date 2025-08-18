ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Отмечается, что машина с самодельной бомбой, начиненной 130 кг взрывчатки, попала в Россию из Украины транзитом через ряд стран. Автомобиль пересек российско-грузинскую границу через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии и направлялся в Краснодарский край. По данным ведомства, далее машину должны были передать другому водителю, который и выехал бы на ней на Крымский мост.
Спецслужбы обезвредили замаскированное устройство в Chevrolet Volt и задержали всех причастных к доставке машины на территорию России.