ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

Отмечается, что машина с самодельной бомбой, начиненной 130 кг взрывчатки, попала в Россию из Украины транзитом через ряд стран. Автомобиль пересек российско-грузинскую границу через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии и направлялся в Краснодарский край. По данным ведомства, далее машину должны были передать другому водителю, который и выехал бы на ней на Крымский мост.

ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту. Об этом пишет Mash со ссылкой на ведомство.

Спецслужбы обезвредили замаскированное устройство в Chevrolet Volt и задержали всех причастных к доставке машины на территорию России.