Для жителей Рязанской области выпустили второе метеопредупреждение за сутки

По данным МЧС, в ближайший час с сохранением до конца суток 18 августа на территории Рязанской области ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза. Отмечается, что при грозе возможно шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.