Человек выпал из окна многоэтажки в Рязани

Происшествие случилось вечером в понедельник, 18 августа, на улице Есенина. По словам рязанцев, из окна дома № 110 выпал человек. Очевидцы сообщают, что пострадавший погиб. Официальная информация уточняется.