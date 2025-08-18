Человек выпал из окна многоэтажки в Рязани
Происшествие случилось вечером в понедельник, 18 августа, на улице Есенина. По словам рязанцев, из окна дома № 110 выпал человек. Очевидцы сообщают, что пострадавший погиб. Официальная информация уточняется.
Человек выпал из окна многоэтажки в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Происшествие случилось вечером в понедельник, 18 августа, на улице Есенина. По словам рязанцев, из окна дома № 110 выпал человек.
Очевидцы сообщают, что пострадавший погиб. Официальная информация уточняется.