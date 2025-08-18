Банк России выпустит памятную монету номиналом 50 рублей

Банк России анонсировал выпуск памятной монеты из недрагоценных металлов, посвященной военно-историческому музейному комплексу «Саур-Могила». Монету номиналом 50 рублей выпустят тиражом один миллион штук. Саур-Могила, расположенная в Донецкой Народной Республике, представляет собой курган высотой 277,9 метра и имеет значительное стратегическое значение, особенно в контексте событий Великой Отечественной войны.