В Рязани произошло массовое ДТП

По словам очевидцев, авария случилась в воскресенье, 17 августа, в районе Строитель. Столкнулись четыре автомобиля. Отмечается, что движение на участке дороги было затруднено. На месте происшествия работала полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.