Умер актер из «Звездных войн» и «Супермена» Теренс Стэмп

Теренс Стэмп умер на 88-м году жизни утром 17 августа. Причина смерти не указана. Он снялся более чем в 60 фильмах. Номинировался на «Оскар» за одну из первых ролей в фильме «Билли Бад» 1962-го года. Стэмп в конце 1960-х годов работал с итальянскими режиссерами Федерико Феллини и Пьером Паоло Пазолини. В 1978 и 1980 годах сыграл антигероя Генерала Зода в фильмах «Супермен» и «Супермен 2». Также он снимался в фильмах «Звездные войны. Эпизод I — Скрытая угроза», «Горькая Жатва», «Прошлой ночью в Сохо».

Умер британский актер из «Звездных войн» и «Супермена» Теренс Стэмп. Об этом сообщила газета Independent .

Теренс Стэмп умер на 88-м году жизни утром 17 августа. Причина смерти не указана.

Стэмп снялся более чем в 60 фильмах. Он номинировался на «Оскар» за одну из своих первых ролей в фильме «Билли Бад» 1962-го года.

Стэмп в конце 1960-х годов работал с итальянскими режиссерами Федерико Феллини и Пьером Паоло Пазолини.

В 1978 и 1980 годах сыграл антигероя Генерала Зода в фильмах «Супермен» и «Супермен 2». Также он снимался в фильмах «Звездные войны. Эпизод I — Скрытая угроза», «Горькая Жатва», «Прошлой ночью в Сохо».