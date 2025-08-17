Из-за ЧП на ж/д пять поездов с остановкой в Рязани задержали

Всего задержали 14 поездов, пять из них — с остановкой в Рязани: № 20 Москва — Ростов; № 143 Кисловодск — Москва; № 542 Москва — Адлер; № 155 Анапа — Москва; № 11 Анапа — Москва. Время задержки составляет до 2,5 часов.

Пять поездов с остановкой в Рязани задержали из-за падения обломков БПЛА на станции Лиски в Воронежской области. Об этом сообщает АО «ФПК» в своем Telegram-канале.

Всего задержали 14 поездов, пять из них — с остановкой в Рязани:

№ 20 Москва — Ростов;

№ 143 Кисловодск — Москва;

№ 542 Москва — Адлер;

№ 155 Анапа — Москва;

№ 11 Анапа — Москва.

Время задержки составляет до 2,5 часов.