Итоги года
Из-за ЧП на ж/д пять поездов с остановкой в Рязани задержали
Всего задержали 14 поездов, пять из них — с остановкой в Рязани: № 20 Москва — Ростов; № 143 Кисловодск — Москва; № 542 Москва — Адлер; № 155 Анапа — Москва; № 11 Анапа — Москва. Время задержки составляет до 2,5 часов.

Пять поездов с остановкой в Рязани задержали из-за падения обломков БПЛА на станции Лиски в Воронежской области. Об этом сообщает АО «ФПК» в своем Telegram-канале.

Всего задержали 14 поездов, пять из них — с остановкой в Рязани:

  • № 20 Москва — Ростов;
  • № 143 Кисловодск — Москва;
  • № 542 Москва — Адлер;
  • № 155 Анапа — Москва;
  • № 11 Анапа — Москва.

Время задержки составляет до 2,5 часов.