Испанские блогеры застряли в аэропорту из-за ChatGPT
Как рассказала женщина, ее с молодым человеком не пустили на рейс в Пуэрто-Рико из-за того, что ChatGPT предоставил им неверную информацию о визовых требованиях. Отмечается, что при подготовке к путешествию блогер спросила у искусственного интеллекта, нужна ли виза для въезда на карибский остров. ChatGPT ответил отрицательно, женщина не стала проверять данные на официальных ресурсах. Молодой человек девушки пытался ее успокоить. Женщина предположила, что ИИ «отомстил» ей за прежние оскорбления.

Испанские блогеры застряли в аэропорту из-за ChatGPT. Об этом пишет Daily Mail.

Как рассказала женщина, ее с молодым человеком не пустили на рейс в Пуэрто-Рико [территория подконтрольная США, находится в Карибском море] из-за того, что ChatGPT предоставил им неверную информацию о визовых требованиях.

Отмечается, что при подготовке к путешествию блогер спросила у искусственного интеллекта (ИИ), нужна ли виза для въезда на карибский остров. ChatGPT ответил отрицательно, женщина не стала проверять данные на официальных ресурсах.

Молодой человек девушки пытался ее успокоить. Женщина предположила, что ИИ «отомстил» ей за прежние оскорбления.

Справка:

Тех, кто не может принять ни одного решения без помощи искусственного интеллекта, называют «слопперами». Это люди, которые чрезмерно зависят от ИИ в повседневной жизни и из-за этого утрачивают навыки самостоятельного мышления и принятия решений.

Феномен вызывает обсуждения о том, как технологии должны использоваться осознанно, чтобы не подменять личный выбор.

Термин возник в интернете как ироничный ответ на растущую зависимость от технологий и утрату способности к самостоятельному мышлению.

Фото сгенерировано ИИ