20-летний водитель устроил в Рязанской области ДТП с пятью пострадавшими
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.