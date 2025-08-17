20-летний водитель устроил в Рязанской области ДТП с пятью пострадавшими

Авария случилась 16 августа, примерно в 16:20, на 11-м километре автодороги «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское. По предварительным данным полиции, 20-летний местный житель, управляя автомобилем «Равон Нексия», «не выбрал оптимальный режим скорости и безопасную дистанцию» и столкнулся с двигающейся впереди «Нивой», за рулем которой был 64-летний мужчина. Машины опрокинулись. В результате ДТП водитель «Нивы» и его пассажиры — дети в возрасте 3-х и 14-ти лет, а также две женщины пострадали. Их с травмами доставили в медучреждение.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.