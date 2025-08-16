В Рязанской области пропал 79-летний мужчина
Приметы: рост — 183 сантиметра, нормального телосложения, волосы — седые, глаза — голубые. Одежда: синяя футболка, черные спортивные штаны, синие шлепанцы. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.
В селе Мушковатово Рязанского района пропал 79-летний Хуррам Бекназоров. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 13 июля 2025 года.
Приметы: рост — 183 сантиметра, нормального телосложения, волосы — седые, глаза — голубые.
Одежда: синяя футболка, черные спортивные штаны, синие шлепанцы.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112;