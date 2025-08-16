В Рязани пропал 34-летний мужчина
Местонахождение мужчины неизвестно с 15 августа 2025 года. Приметы: рост — 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы — темно-русые, глаза — голубые. Одежда: желтая футболка, темно-серые шорты, темно-коричневые спортивные туфли, желтая кепка. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.
В Рязани пропал 34-летний Александр Тютин. Об этом в своих соцсетях сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
