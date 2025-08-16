Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 338
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 403
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 722
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 209
В Рязани пропал 34-летний мужчина
В Рязани пропал 34-летний Александр Тютин. Об этом в своих соцсетях сообщил ПСО «ЛизаАлерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 15 августа 2025 года.

Приметы: рост — 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы — темно-русые, глаза — голубые.

Одежда: желтая футболка, темно-серые шорты, темно-коричневые спортивные туфли, желтая кепка.

Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.

