Рязанцы возмущены отсутствием техники безопасности при проведении ремонта дома
Речь идет о ремонте дома № 36 в Октябрьском городке. По словам рязанцев, рабочие передают друг другу кирпичи броском. «Техника безопасности вышла из чата. Работники кидают кирпичи себе снизу вверх», — написали очевидцы.
