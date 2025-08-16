Рязанцы возмущены отсутствием техники безопасности при проведении ремонта дома

Речь идет о ремонте дома № 36 в Октябрьском городке. По словам рязанцев, рабочие передают друг другу кирпичи броском. «Техника безопасности вышла из чата. Работники кидают кирпичи себе снизу вверх», — написали очевидцы.