Рязанцам рассказали о погоде 17 августа

В области будет переменная облачность. Ночью и днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер будет юго-западный, 6-11 м/с. При грозе местами прогнозируют порывы 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +11…+16°С, днем — +21…+26°С.