Зеленский выразил надежду на Трампа в организации встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский высказал надежду на то, что Дональд Трамп сможет убедить российского лидера Владимира Путина провести трехстороннюю встречу. Об этом пишет URA.ru. В своем сообщении в социальных сетях Зеленский подчеркнул важность такой встречи для достижения мира и конструктивного диалога между Украиной, Соединенными Штатами и Россией. «Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и содержательному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время заканчивать конфликт. Надеемся на Америку», — отметил Зеленский в своем telegram-канале.

