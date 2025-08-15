За неделю 39 рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю

Всего с начала 2025 года 1415 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья, так как у продавцов нет санитарных книжек.

За неделю 39 рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Всего с начала 2025 года 1415 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю.

Рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья, так как у продавцов нет санитарных книжек.