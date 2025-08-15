Переговоры Путина и Трампа начались

Переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа начались. Об этом пишет ТАСС. Встреча проходит в одном из залов военной базы Элмендорф-Ричардсон. В комнате традиционно размещены российский триколор и американский флаг со звездами и полосами. Встреча проходит в присутствии помощника главы российского государства Юрия Ушакава и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а со стороны США — госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителя Стивена Уиткоффа.

