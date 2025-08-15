Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
24°
Сбт, 16
23°
Вск, 17
24°
ЦБ USD 79.77 0.17 15/08
ЦБ EUR 93.06 -0.33 15/08
Нал. USD 80.50 / 79.70 15/08 12:00
Нал. EUR 94.35 / 94.85 15/08 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 174
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 333
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 669
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 098
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Врач назвала рязанцам продукты, которые полезно употреблять перед сном
Эксперт сообщила, что овощи и фрукты (бананы, киви, вишня) — содержат мелатонин и магний, способствующие расслаблению. Медленные углеводы (гречка, овсянка, батат) — помогают организму плавно перейти в режим отдыха. Продукты с триптофаном (индейка, тыквенные семечки, миндаль) — участвуют в выработке гормона сна. Травяные чаи (ромашка, мелисса) — успокаивают нервную систему.

Врач назвала рязанцам продукты, которые полезно употреблять перед сном. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на нутрициолога Ирину Попкову.

Эксперт сообщила, что овощи и фрукты (бананы, киви, вишня) — содержат мелатонин и магний, способствующие расслаблению.

Медленные углеводы (гречка, овсянка, батат) — помогают организму плавно перейти в режим отдыха.

Продукты с триптофаном (индейка, тыквенные семечки, миндаль) — участвуют в выработке гормона сна.

Травяные чаи (ромашка, мелисса) — успокаивают нервную систему.