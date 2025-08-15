Врач назвала рязанцам продукты, которые полезно употреблять перед сном
Эксперт сообщила, что овощи и фрукты (бананы, киви, вишня) — содержат мелатонин и магний, способствующие расслаблению. Медленные углеводы (гречка, овсянка, батат) — помогают организму плавно перейти в режим отдыха. Продукты с триптофаном (индейка, тыквенные семечки, миндаль) — участвуют в выработке гормона сна. Травяные чаи (ромашка, мелисса) — успокаивают нервную систему.
Врач назвала рязанцам продукты, которые полезно употреблять перед сном. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на нутрициолога Ирину Попкову.
Эксперт сообщила, что овощи и фрукты (бананы, киви, вишня) — содержат мелатонин и магний, способствующие расслаблению.
Медленные углеводы (гречка, овсянка, батат) — помогают организму плавно перейти в режим отдыха.
Продукты с триптофаном (индейка, тыквенные семечки, миндаль) — участвуют в выработке гормона сна.
Травяные чаи (ромашка, мелисса) — успокаивают нервную систему.