Врач назвала рязанцам продукты, которые полезно употреблять перед сном

Врач назвала рязанцам продукты, которые полезно употреблять перед сном. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на нутрициолога Ирину Попкову.

Эксперт сообщила, что овощи и фрукты (бананы, киви, вишня) — содержат мелатонин и магний, способствующие расслаблению.

Медленные углеводы (гречка, овсянка, батат) — помогают организму плавно перейти в режим отдыха.

Продукты с триптофаном (индейка, тыквенные семечки, миндаль) — участвуют в выработке гормона сна.

Травяные чаи (ромашка, мелисса) — успокаивают нервную систему.