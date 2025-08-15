В Шиловском районе Рязанской области ввели режим ЧС

В Шиловском районе Рязанской области с 15 августа 19:00 часов ввели режим чрезвычайной ситуации. Это решение принял губернатор региона, сообщает опергруппа Рязанской области. Зона ЧС охватывает рабочий поселок Лесной. Руководить работами по устранению последствий назначили заместитель председателя регионального правительства Рустам Халиков. Местные власти и другие ответственные лица получили указания о необходимых действиях. После оценки ущерба выделят средства из резервного фонда для восстановления и помощи пострадавшим. Также планируется оказание медицинской и социальной помощи тем, кто нуждается.

