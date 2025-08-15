В Шиловском районе Рязанской области ввели режим ЧС

В Шиловском районе Рязанской области с 15 августа 19:00 часов ввели режим чрезвычайной ситуации. Это решение принял губернатор региона. Об этом сообщили в телеграм-канале опергруппы Рязанской области.
Зона ЧС охватывает рабочий поселок Лесной. Руководить работами по устранению последствий назначили заместитель председателя регионального правительства Рустам Халиков. Местные власти и другие ответственные лица получили указания о необходимых действиях.
После оценки ущерба выделят средства из резервного фонда для восстановления и помощи пострадавшим. Также планируется оказание медицинской и социальной помощи тем, кто нуждается.
Кроме того, документ содержит рекомендации для правоохранительных органов, чтобы обеспечить безопасность в районе.
