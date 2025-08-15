Рязань
В Шиловском районе Рязанской области ввели режим ЧС
Зона ЧС охватывает рабочий поселок Лесной. Руководить работами по устранению последствий назначили заместитель председателя регионального правительства Рустам Халиков. Местные власти и другие ответственные лица получили указания о необходимых действиях.

После оценки ущерба выделят средства из резервного фонда для восстановления и помощи пострадавшим. Также планируется оказание медицинской и социальной помощи тем, кто нуждается.

Кроме того, документ содержит рекомендации для правоохранительных органов, чтобы обеспечить безопасность в районе.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.