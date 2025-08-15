В рязанском Лесопарке появится площадка для городошного спорта

Для площадки выбран земельный участок под мостом в Лесопарке. Губернатор Павел Малков отметил, что это прекрасный и доступный вид спорта и место уже согласовано.

В Лесопарке появится площадка для городошного спорта. Об этом 15 августа сообщил и. о. министра спорта Рязанской области Виталий Шабанов на заседании регионального правительства.

«Разработаем проектную документацию, хотя бы первоначальный эскиз, чтобы выйти с предложениями по строительству там городошного центра», — отметил Шабанов.

«Нет там особых требований, это не ледовая арена. Обещали — значит сделаем», — подчеркнул Малков.

Справка:

Городошный спорт — это русский народный вид спорта, где игроки металлической битой сбивают фигуры, составленные из деревянных брусков (городков), с определенного расстояния. Цель игры — выбить все фигуры из «города» с минимальным количеством бросков.