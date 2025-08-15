В Рязанском кардиодиспансере установили 10 трехкамерных электрокардиостимуляторов

С начала года в Рязанском кардиодиспансере установили 10 трехкамерных электрокардиостимуляторов. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Трехкамерные электрокардиостимуляторы позволяют бороться с тяжелой сердечной недостаточностью, вызванной ишемической болезнью сердца, инфарктом, миокардитом, нарушениями ритма.

После установки процесс восстановления длится меньше обычного, а затем пациент может вернуться даже к физическим нагрузкам.

Фото: ИД «Пресса»