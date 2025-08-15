В Рязанской области задержали мужчину за выращивание конопли

На участке 55-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, который давно проживает в Скопинском районе, полицейские обнаружили 21 куст конопли. В доме нашли две стеклянные банки с высушенной растительной смесью. Экспертиза установила, что там хранилось 206 граммов марихуаны. По предварительной информации полиции, 55-летний житель села в интернете купил семена конопли, высадил растения на приусадебном участке, культивировал кусты и ждал времени сбора урожая. Возбуждены уголовные дела. Фигуранта заключили под стражу. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

В селе Казинка Скопинского района задержали за выращивание конопли. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

На участке 55-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, который давно проживает в Скопинском районе, полицейские обнаружили 21 куст конопли. В его доме нашли две стеклянные банки с высушенной растительной смесью. Экспертиза установила, что там хранилось 206 граммов марихуаны.

По предварительной информации полиции, 55-летний житель села в интернете купил семена конопли, высадил растения на приусадебном участке, культивировал кусты и ждал времени сбора урожая.

Возбуждены уголовные дела. Фигуранта заключили под стражу.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.