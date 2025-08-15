Рязань
В Рязани рабочие приступили к благоустройству улицы Пожалостина
По данным горадминистрации, на следующей неделе при хорошей погоде начнут асфальтировать дорожное полотно.