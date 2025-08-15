В Рязани рабочие приступили к благоустройству улицы Пожалостина

На участке от улицы Кудрявцева до Первомайского проспекта начали ремонтировать тротуар. На нечетной стороне выполнили фрезерование, устанавливают бордюры. По данным горадминистрации, на следующей неделе при хорошей погоде начнут асфальтировать дорожное полотно.