В Рязани произошло смертельное ДТП

Авария случилась 15 августа, примерно в 11:00, на 509-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации полиции, «Митсубиси» съехал в кювет. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП, его пассажир с полученными травмами доставлен в медучреждение. На месте ДТП работает следственная группа и сотрудники Госавтоинспекции.