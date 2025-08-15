В Рязани осудили мужчину за фиктивную прописку около двух тысяч мигрантов

Отмечается, что мужчина с 2021 года по 2024 год при содействии неустановленных лиц купил несколько жилых помещений, в которых фиктивно зарегистрировал около двух тысяч граждан стран Центральной Азии. На основании материалов УФСБ и облпрокуратуры следственные органы регионального СУ СКР возбудили уголовное дело. Советский районный суд Рязани назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

