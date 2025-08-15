В России с 1 сентября изменится порядок освидетельствования на опьянение
В России с 1 сентября изменится порядок освидетельствования на опьянение. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.
По его словам, с начала осени увеличат временной промежуток между двумя продувами: раньше он составлял 15-20 минут, теперь станет 15-25 минут.
Также введен лимит по времени для сдачи мочи на химико-токсикологическое исследование — 30 минут с момента выдачи направления. При несоблюдении сроков придется сдавать кровь.
Уточняется, что по новым правилам в направлении будут указывать все препараты, который принимает проверяемый.