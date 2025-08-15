Рязань
В России предложили штрафовать пешеходов с наушниками и телефонами на «зебрах»
На данный момент пересечение проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора влечет штраф 500 рублей. Для велосипедистов и других участников дорожного движения сумма выше — 800 рублей.