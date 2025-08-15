В России предложили штрафовать пешеходов с наушниками и телефонами на «зебрах»

По мнению адвоката Леонида Ольшанского, граждан, которые нарушают правила безопасности на пешеходных переходах нужно наказывать взысканием в размере 2 тысячи рублей. Предполагается, что мера поможет избежать потенциальных опасных ситуаций. «Нам нужен такой штраф, потому что водителей со всех сторон прижали: по телефону говорить нельзя, детское кресло обязали ставить. А пешеход все еще находится вне наказания. Думаю, что пару тысяч рублей надо выписывать за это дело. Отслеживать будут по камерам. И сотрудники ГАИ [станут осуществлять контроль] - сейчас, мы видим, кругом рейды идут», — подчеркнул специалист.

На данный момент пересечение проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора влечет штраф 500 рублей. Для велосипедистов и других участников дорожного движения сумма выше — 800 рублей.