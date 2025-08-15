В России предложили отменить первоначальный взнос по семейной ипотеке

В России предложили отменить первоначальный взнос по семейной ипотеке. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на автора инициативы депутата Брянской областной думы и председателя Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаила Иванова.

Он отметил, что для многих граждан накопить требуемую банками сумму, которая может достигать 20-30% от стоимости жилья, становится непосильной задачей. Это, по его мнению, затрудняет покупку жилья и может стать серьезным препятствием для расширения семьи.

Иванов подчеркнул, что молодые семьи, особенно те, у которых уже есть один ребенок, сталкиваются с трудностями в накоплении средств для первоначального взноса. «Как можно всерьез планировать второго или третьего ребенка, если семья ютится в съемной однушке или малогабаритной квартире?» — задается вопросом депутат. Он считает, что государство должно создать условия, позволяющие молодым семьям улучшать свои жилищные условия без необходимости собирать неподъемные суммы.

По словам Иванова, изменение условий получения ипотеки может способствовать решению демографических проблем страны. Он предложил, чтобы ипотека оставалась целевой и доступной только для тех, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий. Депутат также отметил важность проверки платежеспособности заемщиков, однако принцип «без первоначального взноса» должен стать нормой для семей с детьми.