В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за неделю

Отмечается, что ВС РФ освободили семь населенных пунктов в зоне СВО. Украинская армия потеряда около 6910 солдат. Российская армия продолжает наступать в Днепропетровской области. Средства ПВО сбили самолет Су-27 и более 2,1 тысячи беспилотников ВСУ.

