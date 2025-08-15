В мессенджере MAX добавили новые меры защиты от мошенничества

В мессенджере MAX добавили новые меры защиты от мошенничества. Об этом пишет RT.

Пользователям стала доступна кнопка «Пожаловаться», с помощью которой можно быстро направить обращение в центр безопасности. Для этого нужно нажать на сообщение, указать причину и выбрать «Отправить».

Еще одно нововведение — режим приватности. Он помогает исключить взаимодействие с неизвестными — выключить приглашение в чаты, входящие вызовы от незнакомцев и скрыть страницу от поиска по номеру телефона.

Фото: скриншот с официального сайта MAX.