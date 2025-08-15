В Канищеве заметили прячущегося в кустах онаниста

Рязанцы заметили онаниста в районе Канищево. Об этом пишет в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». В посте уточнили, что мужчина прятался в кустах, где и занимался непристойными действиями на глазах у прохожих. Также сообщается, что среди очевидцев была и девочка-подросток. «Если бы не проходящая мимо женщина так бы и остался стоять», — отмечает автор поста.

Фото: Рязань. Происшествия