У троих рязанцев арестовали автомобили за долги по электроэнергии

Судебные приставы вместе с представителями Рязанской энергетической сбытовой компании и сотрудниками ГАИ провели совместный рейд по выявлению неплательщиков за потребленную электроэнергию и применению к ним мер по оплате задолженностей. Проверили порядка 20 автомобилей. На автомобили троих неплательщиков был наложен арест. 15 должникам вручиои требования об оплате.

