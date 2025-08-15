Трое рязанцев украли колонки и магнитолу из «Жигулей»

По предварительной информации полиции, трое рязанцев в возрасте от 17 до 19 лет приехали в село Секиотово к знакомым девушкам. После встречи приятели отправились на парковку у многоквартирного дома. Они ранее слышали, что из автомобиля, который там парковался, доносится громкая музыка. Молодые люди предположили, что в салоне находится дорогостоящее оборудование и решили его украсть, чтобы установить в свои машины.

В селе Секиотово Рязанского района трое злоумышленников украли из «Жигулей» 38-летнего жителя акустические колонки, магнитолу и усилитель звука. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В итоге колонки продали случайному знакомому, магнитолу испортили при подключении. Усилитель подключить не успели.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело.