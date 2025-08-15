Средняя ставка по вкладам в России впервые опустилась ниже 16% годовых

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России понизилась. Об этом сообщает Центральный Банк РФ. Этот показатель впервые с начала 2025 года опустилась ниже 16% годовых и составил 15,96%. По данным регулятора, в начале июля средняя ставка по вкладам колебалась в диапазоне 16-18% годовых. Однако с течением времени наблюдается снижение доходности вкладов: на трехмесячный срок ставки упали ниже 16%, а на шесть месяцев — ниже 15% годовых.

