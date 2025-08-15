С начала года более двух тысяч рязанок получили пособия по беременности и родам
На эти цели направили более 445 миллионов рублей. Напомним, пособие назначается работающим женщинам, которые находятся в отпуске по беременности и родам или работающим женщинам, которые усыновили детей до трех месяцев. В случае осложненных родов или рождения двойни размер выплат увеличивается, а отпуск по беременности продлевается.
При назначении пособия определяющим фактором является средний заработок женщины за два предшествующих года. Выплачивается оно единовременно за весь декретный отпуск и составляет 100% среднего заработка.