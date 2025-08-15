Рязанская область поучаствовала на IV Национальном гастрономическом фестивале

Рязанская область представила свою площадку на IV Национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России» (6+), который проходит на ВДНХ, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. В экспозицию входят: рязанский леденец, калинник, фирменные чаи, мясные деликатесы и каши быстрого приготовления. На фестивале собрали более 5 тысяч уникальных региональных продуктов. Работает ресторанный дворик, где можно попробовать национальные блюда со всей страны — от бурятских бууз и дагестанского кебаба до дальневосточной ухи с крабом. Для гостей также подготовили мастер-классы, кулинарные шоу и музыкальные выступления.

Фото: Правительство Рязанской области