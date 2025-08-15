Рязанская НПК помогла школьникам совершить экспедицию в Окский заповедник

Юннаты общественной организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 совершили исследовательскую экспедицию в Окский заповедник при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в структуру «Роснефти»).

Целую неделю дети изучали уникальную нетронутую природу Мещерского края. Сотрудники заповедника провели для них экскурсии, на которых исследователи посмотрели журавлей редких видов, покормили зубров и посетили Музей природы. Больше всего участникам понравился пеший поход по лесным тропам в село Орехово, что в 20 км от заповедника, и посещение местного музея сельского быта.

На творческом мастер-классе юннаты лепили из глины фигурки выхухоли. Также они помогали в благоустройстве территорий — пропололи просеку и противопожарную полосу вдоль дороги на зубровый питомник, отсыпали дорогу на журавлиный питомник, чтобы машина, перевозящая яйца из одного вольера в другой, без препятствия доставляла ценный груз.

Рязанская НПК с 2011 года поддерживает инициативы детской экологической организации «Хозяин Мещеры». За это время проведено более 160 мероприятий, в ходе которых дети изучали историю региона и познавали окружающий мир.

В этом году при поддержке нефтяников юннаты ранее защищали проекты на научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия» в Окском государственном природном биосферном заповеднике. Кроме того, в селе Старое Зимино Захаровского района дети участвовали в субботнике и очистили от сухостоя парадный двор и парк старинной усадьбы. В селе Агро-Пустынь и поселке Соколовка Рязанского района школьники освободили от мусора лес и пруд.

Справка:

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания» — дочернее общество «Роснефти». Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, включая экологичные «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, дорожные и строительные битумы и др.

Окский государственный природный биосферный заповедник — один из старейших в России, входит в Международную систему биосферных резерватов. Образован в 1935 году для сохранения и изучения растительного и животного мира Мещеры. На его территории обитают 266 видов птиц, 6 видов рептилий, 11 видов амфибий, 39 видов рыб. В заповеднике действуют два питомника: зубров и журавлей. За годы деятельности специалисты питомника вырастили более 300 зубров и более 500 журавлей, выпущенных по всему миру.