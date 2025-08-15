Рязанцы возмутились ямочным ремонтом ремонтом на улице Зубковой
Работы провели на подъезде к детскому дому творчества Октябрьский, возле дома № 27. На кадрах видно, что выбоины засыпали кусками старого асфальтового покрытия. «Это тот случай, когда лучше ничего не делать, нежели делать вот так. Дети ноги переломать могут. Стыдно», — говорится в посте.
