Рязанцы сообщили о текущей несколько недель канализации
Отмечается, что коммунальная авария произошла на пересечении Восточной окружной с улицей Загородной. «Льется канализация уже несколько недель, река из сточных вод течет по тротуару и Восточной кружной до бывшего ТЦ „Зельгрос“ и ниже, пешком и на велосипеде не пробраться», — говорится в посте. Автор добавил, что звонки в «Водоканал» не принесли результата.
