Рязанцы пожаловались на неадевакватного водителя маршрутки № 75

Отмечается, что водитель ехал очень быстро, «люди летали по салону». Кроме того, мужчина разговаривал по телефону. «На остановке возле „Круиза“ не убедился в выходе пассажира и начал движение, женщина упала. Он сразу газанул и чуть не проехал этой женщине по ногам. Вы понимаете кого принимаете на работу?» — написал автор.