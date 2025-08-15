Россиянам рассказали об изменениях на Солнце, которые скоро затронут и Землю

На Солнце образуется большая корональная дыра, которая может повлиять на магнитное поле Земли в начале следующей недели. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на данные Института космических исследований (ИКИ) РАН. В сообщении уточняется, что корональная дыра увеличивается на стороне Солнца, которая обращена к нашей планете. За последние сутки ее размеры выросли примерно на 50%. Это может привести к сильному солнечному ветру, который вызовет изменения в геомагнитной обстановке на Земле.

Фото: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»