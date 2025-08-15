Рязань
Россиянам пояснили, почему не стоит торопиться с продажей квартиры в 2025 году
Продавать квартиру в 2025 году может быть невыгодно. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на эксперта по недвижимости Наталью Перескокову.

Она отметила, что ситуация на рынке недвижимости зависит от ключевой ставки Центробанка и условий ипотечного кредитования.

«Если же нужно продавать квартиру в горизонте одного года, то лучше это делать сейчас, пока рынок не ушел еще глубже в стагнацию и снижение цен», — уточнила эксперта.

В противном случае, если нет срочной необходимости, стоит подождать один-два года, так как в дальнейшем можно получить более выгодные условия.

В настоящее время высокая ставка ЦБ приводит к дефициту реальных покупателей с одобренной ипотекой, что также сказывается на ценах. «Если не будет падения ключевой ставки Центробанка и не будет падения ипотечных ставок, то падение цен на вторичную недвижимость продолжится, — пояснила Перескокова.