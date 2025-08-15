Россиян предупредили о схеме мошенников с уведомлением о входе в «Госуслуги»

Россиян предупредили о схеме мошенников с уведомлением о входе в «Госуслуги». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Оповещения о посещении аккаунта на портале высылают письмом на привязанную к профилю почту, если гражданин сделал себе такую функцию.

Отмечается, что «уведомления» в мессенджерах и по смс присылают только аферисты.