Российские войска контролируют Покровск с помощью тактики «черепашки-ниндзя»

Российские военные начали применять новую тактику под названием «черепашки-ниндзя» в Покровске, направленную против украинских боевиков. Как сообщает канал Mash со ссылкой на данные с линии фронта, российские силы взяли 70% города в кольцо, но не спешат с активным наступлением, предпочитая контролировать ситуацию с окраин. Вместо масштабных атак, российская армия отправляет в Покровск все больше диверсионно-разведывательных групп, которые действуют скрытно. Бойцы сутками прячутся в коллекторах, на деревьях и даже под капотами автомобилей, выходя на поверхность только ночью для выполнения атак. Эта тактика получила название «черепашки-ниндзя» благодаря своей неожиданности для противника.

У ВСУ осталась лишь одна действующая трасса снабжения — М-3 в направлении села Гришино; остальные дороги находятся под огневым контролем российской армии. Попытки противника вывезти технику или личный состав часто попадают в засады, после чего отходящие оказываются в зоне, где их уже ожидают российские FPV-дроны. Линия фронта проходит всего в 10 км от западной окраины Покровска, что делает применение дронов-камикадзе особенно эффективным.

Фото: кадр из мультфильма «Черепашки-ниндзя»