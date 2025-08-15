Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 209
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 347
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 678
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 122
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Российские войска контролируют Покровск с помощью тактики «черепашки-ниндзя»
Российские военные начали применять новую тактику под названием «черепашки-ниндзя» в Покровске, направленную против украинских боевиков. Как сообщает канал Mash со ссылкой на данные с линии фронта, российские силы взяли 70% города в кольцо, но не спешат с активным наступлением, предпочитая контролировать ситуацию с окраин. Вместо масштабных атак, российская армия отправляет в Покровск все больше диверсионно-разведывательных групп, которые действуют скрытно. Бойцы сутками прячутся в коллекторах, на деревьях и даже под капотами автомобилей, выходя на поверхность только ночью для выполнения атак. Эта тактика получила название «черепашки-ниндзя» благодаря своей неожиданности для противника.

У ВСУ осталась лишь одна действующая трасса снабжения — М-3 в направлении села Гришино; остальные дороги находятся под огневым контролем российской армии. Попытки противника вывезти технику или личный состав часто попадают в засады, после чего отходящие оказываются в зоне, где их уже ожидают российские FPV-дроны. Линия фронта проходит всего в 10 км от западной окраины Покровска, что делает применение дронов-камикадзе особенно эффективным.

Фото: кадр из мультфильма «Черепашки-ниндзя»