По ряду адресов в Дашково-Песочне восстановили водоснабжение
