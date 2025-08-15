По ряду адресов в Дашково-Песочне восстановили водоснабжение

В Рязани продолжаются работы по восстановлению водоснабжения в районе Дашково-Песочня после аварии на водопроводных сетях. МП «Водоканал города Рязани» сообщает, что водоснабжение уже восстановили в домах и учреждениях на улицах Васильевской, Песоченской, Шереметьевской и других. Подробно со списками адресов можно познакомиться здесь. 16 августа до 6:00 водоснабжение восстановят и по адресам: улица Новоселов д. 42, 44, 45к1, 45к2, 46, 48, 48к1, 48к2, 48к3, 50, 54, 56к1, 58; улица Зубковой д. 21к1, 21к2, 21к3, 22, 22к1, 22к2, 22к3, 24к1, 24к2, 25, 25к1, 25к2. В связи с временными неудобствами организован подвоз питьевой воды на улице Новоселов, дом 50, и Зубковой, дом 25.

