На Украине заявили, что конфликт с Россией может закончиться уже 15 августа

Речь идет об «очень высокопоставленных людях в Вашингтоне», которые предрекли завершение конфликта. Журналист заявил, что надеется на такое развитие событий, но поверит в него лишь тогда, когда увидит.

На Украине заявили, что конфликт с Россией может закончиться уже 15 августа. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на украинского журналиста Дмитрия Гордона*.

По его словам, речь идет об «очень высокопоставленных людях в Вашингтоне», которые предрекли завершение конфликта. Журналист заявил, что надеется на такое развитие событий, но поверит в него лишь тогда, когда увидит.

*признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов