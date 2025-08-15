Минздрав разработал проект по контролю качества БАДов

Минздрав разработал проект требований к качеству и эффективности БАДов. По плану, с 1 марта 2026 года врачи смогут назначать только сертифицированные добавки, компоненты которых включены в официальные медицинские рекомендации. Каждая партия будет тестироваться в аккредитованных лабораториях. Новые продукты пройдут дополнительный контроль. Нововведения позволят врачам рекомендовать БАДы для восполнения витаминов и минералов и рассматривать их как средства поддержания здоровья.

Министерство здравоохранения России разработало новый проект, который может установить требования к качеству и эффективности биологически активных добавок (БАД) к пище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Если проект будет принят, с 1 марта 2026 года врачи смогут назначать только те БАДы, которые соответствуют новым стандартам.

Важным критерием для включения БАДов в список будет наличие их компонентов в официальных медицинских рекомендациях. Также планируется строгая проверка качества добавок: каждая партия продукции будет тестироваться в аккредитованных лабораториях, а новые продукты будут проходить дополнительный контроль.

Эти нововведения помогут медицинскому сообществу рассматривать БАДы как средства для поддержания здоровья и профилактики заболеваний. В будущем врачи смогут рекомендовать сертифицированные БАДы для восполнения витаминов и минералов в организме.