Минздрав разработал проект по контролю качества БАДов

Министерство здравоохранения России разработало новый проект, который может установить требования к качеству и эффективности биологически активных добавок (БАД) к пище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.
Если проект будет принят, с 1 марта 2026 года врачи смогут назначать только те БАДы, которые соответствуют новым стандартам.
Важным критерием для включения БАДов в список будет наличие их компонентов в официальных медицинских рекомендациях. Также планируется строгая проверка качества добавок: каждая партия продукции будет тестироваться в аккредитованных лабораториях, а новые продукты будут проходить дополнительный контроль.
Эти нововведения помогут медицинскому сообществу рассматривать БАДы как средства для поддержания здоровья и профилактики заболеваний. В будущем врачи смогут рекомендовать сертифицированные БАДы для восполнения витаминов и минералов в организме.